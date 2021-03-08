Санітра: Жіноча збірна України перебуває у топі

Головний тренер збірної України Юрай Санітра виділив виступ жіночої команди на етапі Кубка світу у Чехії.

Про це розповів сам наставник.

"Після чемпіонату світу ми з нетерпінням чекали виступу на цьому етапі Кубка світу, бо думаю, всі розуміють, що світова першість не стала легкою прогулянкою для нас. Там ми залишили багато фізичних та психологічних сил, тому радіємо такому виступу на цих стартах в Нове-Место. Я особливо радий за медаль Юлії Джими, але й інші дівчата підтвердили, що на цей час вони перебувають в хорошій фізичній формі. Нині наша жіноча команда у топі й може боротися з усіма лідерами на Кубку світу.

Скажу, що тут було нелегко виступати. На стрільбищі був постійно поривчастий вітер змінних напрямків. Саме через це дехто багатьом спортсменам не вдавалося впоратися зі стрільбою", - відзначив Санітра.