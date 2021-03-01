Меркушина - найкраща із українок у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.
На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбувся спринт у дівчат.
Збірну України представляло чотири українські біатлоністки - Олександра Меркушина, Аліна Велігорська, Олена Городна та Ганна Скрипко.
Найкращий результат у спринті серед українок показала Олександра Меркушина, яка із двома промахами прийшла 16-ю.
Юніорський чемпіонат світу
Обертілліах, Австрія
Спринт
Дівчата, 01 березня
1. Лєна Рєпінц (Словенія, 1+0) 17:04.9
2. Лінда Зінгерле (Італія, 1+0) +5.2
3. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +11.6
4. Фані Бертран (Франція, 0+0) +14.2
5. Майя Клоетенс (Франція, 0+0) +19.9
6. Кайя Зорч (Словенія, 0+1) +36.7
...
16. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +59.2
35. Аліна Велігорська (Україна, 1+0) +1:52.6
39. Олена Городна (Україна, 0+2) +2:01.4
53. Ганна Скрипко (Україна, 0+1) +2:56.2
Раніше, Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.