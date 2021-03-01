Меркушина - найкраща із українок у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Олександра Меркушина - у ТОП-20

Джерело - Чемпіон.

На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбувся спринт у дівчат.

Збірну України представляло чотири українські біатлоністки - Олександра Меркушина, Аліна Велігорська, Олена Городна та Ганна Скрипко.

Найкращий результат у спринті серед українок показала Олександра Меркушина, яка із двома промахами прийшла 16-ю.

Юніорський чемпіонат світу

Обертілліах, Австрія

Спринт

Дівчата, 01 березня

1. Лєна Рєпінц (Словенія, 1+0) 17:04.9

2. Лінда Зінгерле (Італія, 1+0) +5.2

3. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +11.6

4. Фані Бертран (Франція, 0+0) +14.2

5. Майя Клоетенс (Франція, 0+0) +19.9

6. Кайя Зорч (Словенія, 0+1) +36.7

...

16. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +59.2

35. Аліна Велігорська (Україна, 1+0) +1:52.6

39. Олена Городна (Україна, 0+2) +2:01.4

53. Ганна Скрипко (Україна, 0+1) +2:56.2

Раніше, Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.