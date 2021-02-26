Етап Кубка IBU перенесли з Італії до Австрії

Останній етап Кубка IBU відбудеться в Австрії

Міжнародний союз біатлоністів змінив місце проведення заключного етапу Кубка IBU.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Замість італійського Ріднау змагання відбудуться в австрійському Обертілліаху.

Причина перенесення змагань із Італії до Австрії пов'язана із карантинними обмеженнями, які були впроваджені місцевою владою в Ріднау. Водночас, в IBU повідомили, що перед початком сезону розробляли альтернативні сценарії на випадок неможливості проведення змагань у тому або іншому регіоні, після чого домовилися із Австрією з приводу перенесення.

Етап у Обертілліаху відбудеться з 8 по 14 березня.

Нагадаємо, Україна поділила 7 місце в медальному заліку чемпіонату світу.