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Бех: Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії

Сьогодні 16:24 586 0
Українська біатлоністка розповіла про свої плани
Бех: Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії
#Бех

Джерело - Суспільне спорт.

22-річна біатлоністка збірної України Катерина Бех, яка раніше виступала за Росію, планує залишити нашу країну після завершення кар'єри.

Про це заявила сама спортсменка.

"Так, я громадянка України. І офіційно по документах, у мене є паспорт. Я себе вважаю громадянкою України.

Рідко буваю в Україні, майже весь рік по зборах. Але коли випадає можливість, то приїжджаю у Вишневе - тут живе моя тітка, хресна та племінниці. Тут мене навіть хрестили, як друге рідне місто. Раніше щороку прилітали сюди з батьками до родичів.

А де житиму після завершення кар'єри? Не можу заглядати так далеко, тому не скажу чесно. Мені подобається в Україні, але оскільки у мене молодий чоловік з Росії (біатлоніст Саїд Карімулла Халілі, - прим.), то скоріш за все ж житиму в Росії, але не виключаю варіанту, що ми будемо приїздити сюди", - сказала Бех.

Раніше, українська біатлоністка запустила власний мерч.

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