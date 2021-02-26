Блашко: Були думки про завершення кар'єри

Натуралізована українська біатлоністка Дар'я Блашко перед сезоном 2020-2021 думала про завершення спортивної кар'єри.

Про це заявила сама спортсменка.

"Був і такий варіант, тому що минулого року я витратила на боротьбу дуже багато сил і енергії і не розуміла, як далі продовжувати, як починати роботу в загальній групі.

Йти в невідомість завжди складно, і люди іноді не готові до цього, навіть перебуваючи в доброму моральному стані. А коли ти виснажений, невідомість здається катастрофою", - зазначила Блашко.