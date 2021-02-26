Блашко: Були думки про завершення кар'єри

Джерело - sport.tut.by.
Натуралізована українська біатлоністка Дар'я Блашко перед сезоном 2020-2021 думала про завершення спортивної кар'єри.
Про це заявила сама спортсменка.
"Був і такий варіант, тому що минулого року я витратила на боротьбу дуже багато сил і енергії і не розуміла, як далі продовжувати, як починати роботу в загальній групі.
Йти в невідомість завжди складно, і люди іноді не готові до цього, навіть перебуваючи в доброму моральному стані. А коли ти виснажений, невідомість здається катастрофою", - зазначила Блашко.
На недавньому чемпіонаті світу в Поклюці Блашко в складі збірної України завоювала бронзу в жіночій естафеті, а 14-е місце в спринті стало для Дар'ї другим найкращим результатом в кар'єрі після 12-ї позиції в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Контіолахті в грудні 2020 року.
В особистому заліку Кубку світу Дарина Блашко займає 33-е місце.
Раніше, українська біатлоністка запустила власний мерч.