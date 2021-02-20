Джима: Якби знову були четвертими, то я б розплакалася

Один з лідерів збірної України Юлія Джима боялася виходити на старт жіночої естафети на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Було дуже важко, я навіть боялася бігти. Було важко зібратися морально. Функціонально себе почуваю більш-менш, але морально відчуваю себе дуже важко. Були вчора сумніви бігти чи ні, не хотіла підвести команду. Але слава Богу, тільки два додаткових на стійці. Склалося для нас все дуже добре. Два рази бути четвертими в естафеті - дуже важко. Якби знову були четвертими, то я б розплакалася. Всі дівчата молодці.

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У мене останні два чемпіонати світу так складаються, що я дуже нервую після індивідуальної гонки. Торік я боролася за малий Кришталевий глобус. І, як на зло, естафета відразу після індивідуалки. Але я розуміла, що дівчатка чекають, сподіваються на мене. Мені завжди важко в цей момент", - відзначила Джима.