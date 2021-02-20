Кривонос програла боротьбу за медаль у спринті на Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Осрблі відбувся перший з двох спринтів четвертого етапу Кубка IBU.
Гонку виграла росіянка Анастасія Єгорова, яка випередила двох норвежок - Марте Кракстад Йогансен та Каролін Ердаль.
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Найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос - вона фінішувала на четвертому місці з відставанням у 0.2 секунди від третього місця.
Кубок IBU
Осрблі, Словаччина
Спринт, Жінки
20 лютого
1. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) 19:57.1
2. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0) +14.7
3. Каролін Ердаль (Норвегія, 0+1) +17.4
4. Анна Кривонос (Україна, 0+0) +17.6
5. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+1) +19.9
6. Інгела Андерссон (Швеція, 0+1) +20.7
...
16. Ірина Петренко (1+0) +50.6
28. Надія Бєлкіна (1+0) +1:21.9
58. Валерія Дмитренко (0+1) +2:41.7