Кривонос програла боротьбу за медаль у спринті на Кубка IBU

Анна Кривонос продемонструвала найкращий результат сезону

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Осрблі відбувся перший з двох спринтів четвертого етапу Кубка IBU.

Гонку виграла росіянка Анастасія Єгорова, яка випередила двох норвежок - Марте Кракстад Йогансен та Каролін Ердаль.

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Найкращий результат серед українок показала Анна Кривонос - вона фінішувала на четвертому місці з відставанням у 0.2 секунди від третього місця.

Кубок IBU

Осрблі, Словаччина

Спринт, Жінки

20 лютого

1. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) 19:57.1

2. Марте Кракстад Йогансен (Норвегія, 0+0) +14.7

3. Каролін Ердаль (Норвегія, 0+1) +17.4

4. Анна Кривонос (Україна, 0+0) +17.6

5. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+1) +19.9

6. Інгела Андерссон (Швеція, 0+1) +20.7

...

16. Ірина Петренко (1+0) +50.6

28. Надія Бєлкіна (1+0) +1:21.9

58. Валерія Дмитренко (0+1) +2:41.7