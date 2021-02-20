 ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: Як це було

Сьогодні 17:13 4133 0
ЧС-2021. Чоловіча естафета 4x7.5 км: Як це було
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо трансляцію, проте вже завтра відбудеться жіночий мас-старт. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію цієї гонки.

Результати чоловічої естафети:

1. Норвегія (0+8)  1:12:27,4
2. Швеція (0+7)  +33,1
3. СБР (0+5)  +50,9
...
5. Україна (0+4)  +1:12,7

Антон Дудченко фінішує п'ятим.

Норвегія фінішує першою. Друга Швеція. Трійку замкнули представники СБР. 

На позначці 28.3км Жаклен вже обійшов Дудченка.

Дудченко з 6 відпрацював. Зараз 4-м вийшов українець. Відставання від Латипова 15 секунд. Позаду Жаклен у 12 секундах.

Латипов та Самуельссон разом пішли з вогневого рубежу. 

Дві хиби зробив Крістіансен, але це не завадило йому піти лідером гонки.

На позначці 25.8км Дудченко тримається в групі переслідувачів. До лідера 1 хвилина і 22 секунди, до Латипова 26 секунд.

Українець йде шостим зараз у групі з Жакленом, Самуельссоном та Віндішем.

Антон Дудченко два промахи допустив.

Тим часом Крістіансен вже відстрілявся та пішов на коло.

На підході до першого вогневого рубежу Дудченко прийшов третім поруч з росіянином Латиповим.

На позначці 23.3км Дудченко програє Крістіансену 50 секнуд. Латипов також наздоганяє, вже 8 секунд він програє українцю.

Позаду росіяни у 11-и секундах.

Антон Дудченко пішов на свій етап з відставанням у 48.7 секунд.

Норвегія перша на передачі естафети! Україна прийшла другою!

На позначці 20.8км Прима програє Бо 39 секнуд, Логінов також відіграв дві секунди.

Позаду Прими у 20 секундах Логінов та Джакомель.

Італієць пішов на штрафне коло.

Прима чисто стріляє! Пішов другим зі стрільбища українець!

Бо ідеально відстрілявся і пішов він на останнє коло.

На підході до вогневого рубежу Артем Прима поступається часу лідера 31 секунду.

На позначці 18.3км Йоганнес Бо продовжує збільшувати відрив від своїх суперників. Зараз норвежець виграє 12 секунд у Джакомеля та 23 секунди в Артема Прими.

Позаду Прими йдуть Фінелло та Логінов, який програють українцю 16 секунд.

Йоганнес Бо першим вийшов, за ним у 8 секундах італієць Джакомель, третій Прима, який програє лідеру 17 секунд.

Артем Прима один промах допустив.

Третім приходить Прима до вогневого рубежу. 24 секунди до лідера.

На позначці 16.6км Прима йде поруч з італійцем Джакомелем. Відставання від Йоганнеса Бо складає 23 секунди.

Артем Прима вийшов на старт!

Норвегія перша на другій передачі естафети! Друга Італія, третя Україна! Відставання від лідера 14.2 секунди.

На позначці 14.1км Підручний йде другим з відставанням у 18 секунд. Поруч з ним біжить Лукас Гофер.

Вже на друге місце вийшов Дмитро Підручний. Вегер трохи відстав, а от Гофер наздогнав українського спортсмена.

Франція, яка була фаворитом естафети пішла на коло, наразі французи програють 40 секунд лідеру.

Відставання до Бо 21.5 секунди, до Вегера, який йде попереду всього 4 секунди.

Підручний чисто стріляє! Україна піднімається на третє місце!

Бо після трьох промахів все ж пішов першим на останнє коло.

На позначці 11.6км Підручний програє Бо 43 секунди. До італійця Гофера 22 секунди.

Дві групи переслідувачів за Норвегією склалися. У першій йдуть спортсмени з Італії, Франції та Швейцарії. У другій знаходиться словенець Фак, Дмитро Підручний та росіянин Єлісєєв.

Дмитро Підручний закрив усі мішені! 6-м вийшов українець з вогневого рубежу. Відставання від лідера 43 секунди.

Бо стріляє на 0 і продовжує лідирувати у гонці!

На підході до першого вогневого рубежу Дмитро Підручний прийшов 8-м з відставанням у 47 секунд.

На позначці 8.3км Дмитро Підручний відіграв 2 секунди в Тар'єя Бо.

Дмитро Підручний розпочав свою частину гонку з відставанням у 45 секунд.

Норвегія першою передає естафету, друга збірна Білорусі, третя Франція. Богдан Цимбал завершив свій етап на 10-у місці.

Чимало Цимбал програє ходом, вже 31 секунда відставання від Легрейда.

Пішов у відрив Легрейд, наразі Цимбал йде у групі переслідувачів. 21 секунду від програє лідеру гонки.

Третім українець вийшов зі стрільбища, 10 секунд відставання від Легрейда!

Чисто та швидко відстрілявся Цимбал!

До другої стрільби Цимбал підходить з відставанням у 14 секунд.

На позначці 4.1км Цимбал йде 6-м, трохи він відпустив групу лідерів - 7 секунд відставання в українця.

Біжить у групі лідерів Цимбал, 4 секунди він поступається Легрейду.

9-м вийшов українець зі стрільбища, відставання від лідера трохи менше 10-и секунд.

Чисто відстрілявся Богдан Цимбал на першому вогневому рубежі!

У загальній групі біжить Цимбал. На позначці 1.6км його відставання складає 10 секунд.

Чоловіча естафета розпочалася!

Наша збірна має 8 стартовий номер.

На першому етапі за Україну побіжить Богдан Цимбал, другим буде Дмитро Підручний, третім виступить Артем Прима, фінішувати буде Антон Дудченко.

Нагадаємо, Санітра вибрав несподівані розстановки збірних України на естафети.

У суботу, 20 лютого, відбудеться чоловіча естафета на чемпіонаті світу. Початок о 16:00 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону.

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