Двоє українок у ТОП-10 індивідуальної гонки на Кубку IBU

Катерина Бех - не стартувала

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Осрблі відбулася коротка жіноча індивідуальна гонка Кубка IBU.

Збірну України у гонці представляли Ірина Петренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна та Валерія Дмитренко.

Перемогу на етапі здобула німкеня Ванесса Фогт, яка випередила співвітчизницю Ганну Кебінгер на 6.9 секунди. Третьою фінішувала представниця США Медлін Фейнеф.

Найкращою з українок стала Ірина Петренко, яка схибила під час останньої стрільби та зайняла 9 місце.

Кубок IBU

Осрблі, Словаччина

Жіноча індивідуальна гонка

17 лютого

1. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0+0+0) +38:52.3

2. Ганна Кебінгер (Німеччина, 0+0+0+0) +6.9

3. Дейгентеш (Німеччина, 0+1+0+0) +28.3

4. Ганна Вайдель (Німеччина, 1+0+1+0) +45.1

5. Рагхільд Фемштейневік (Норвегія, 0+2+0+0) +1:00.7

...

9. Ірина Петренко (Україна, 0+0+0+1) +1:02.8

10. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+1) +1:13.1

59. Надія Бєлкіна (Україна, 2+2+1+1) +6:04.9

68. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+1+3) +7:26.7

Катерина Бех - не стартувала