Збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку на ЧС

Визначилась заявка збірної України на чоловічу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився із заявкою команди на чоловічу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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У порівнянні із попередніми гонками, вперше за збірну України на чемпіонаті світу у Поклюці виступить Артем Тищенко. Він бігтиме замість Богдана Цимбала, який брав участь у спринті та гонці переслідування (30-е та 18-е місце) та показав найкращі результати у кар'єрі.

Гонку побіжать: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко