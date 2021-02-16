Збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку на ЧС

Джерело - suspilne.media.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився із заявкою команди на чоловічу індивідуальну гонку на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
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У порівнянні із попередніми гонками, вперше за збірну України на чемпіонаті світу у Поклюці виступить Артем Тищенко. Він бігтиме замість Богдана Цимбала, який брав участь у спринті та гонці переслідування (30-е та 18-е місце) та показав найкращі результати у кар'єрі.
Гонку побіжать: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко