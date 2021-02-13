Блашко оцінила свій дебют на чемпіонаті світу

Українська біатлоністка Дар'я Блашко оцінила свій результат у спринті на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"У цілому задоволена гонкою, але один промах - не вистачило концентрації. Було дуже холодно, пальців не відчувала взагалі, тому рада, що один промах. Стоячи було дуже складно стріляти: вітер, пальців не відчуваєш, спускового гачку наче не існує. Наче навмання стріляєш.

На останньому колі тренери гнали на кожній ділянці, де тільки могли. Спрацювали класно, усім дякую.

1 хвилина 12 секунд відставання на старті - непоганий час, є завжди шанси. У переслідуванні усі будуть боротися, побачимо, як вийде впоратися.

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Чи було присутнє нервування перед стартом? Бігти в останній стартовій групі - нормально. Єдине, коли стріляєш в кінці, то можна перегоріти. Але думаю, що вийшло зберегти усю потрібну енергію. У таку погоду хотілося б стартувати раніше, коли ти пристрілялася і одразу біжиш - це легше. Але у мене не було проблем.

З уболівальниками круто стартували, але у цьому сезоні більш спокійними виходять старти: нема сильного ажіотажу, нема шуму від тисяч вболівальників. Це і допомагає, у якійсь мірі. Але завжди хочеться бігати з вболівальниками, звісно", - розповів Блашко.