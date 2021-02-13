 Поклюка-2021. Чемпионат мира по биатлону: расписание и результаты онлайн | Біатлон | Champion.com.ua
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Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Сьогодні 18:08 13593 0
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Джерело - Чемпіон.

Із 9 по 21 лютого в словенській Поклюці відбудеться 55-й чемпіонат світу з біатлону. Біатлоністи розіграють 12 комплектів нагород -  по 5 у чоловіків і жінок і 2 змішані естафети (одиночна та класична). Головний тренер збірної України Юрай Санітра зазделегіть визначився зі складом. Слідкуйте за перепетіями світової першості на нашому сайті в текстових і прямих трансляціях.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Розклад

10 лютого, 16:00. Змішана естафета. Пряма трансляція. Онлайн. Результати. Огляд

12 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

13 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

14 лютого, 14:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

14 лютого, 16:30. Жінки, гонка переслідування (10 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

16 лютого, 13:05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета. Пряма трансляція. Онлайн. Результати

20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

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