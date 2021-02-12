Прима: Повністю згоден з Підгрушною, потрібно було подавати протест

Після змішаної естафети на чемпіонаті світу-2021 в словенській Поклюці збірній України варто було подавати протест на поведінку шведської спортсменки Ганни Еберг.

Про це заявив біатлоніст збірної України Артем Прима.

"Не зовсім задоволений поведінкою шведської спортсменки - воно було дійсно неспортивним. Я підтримую Олену повністю, на всі 100%, що шведка була неправа в декількох епізодах. Це неспортивна поведінка, тому вважаю, що тренери однозначно повинні були подавати протест, а журі - розглядати це питання.

Команди ТОП-шістки країн не соромляться в таких випадках і одразу подають протест. У такому випадку - тим більше тому що це - не якісь пересічні змагання, це - чемпіонат світу, де кожен викладається на своєму етапі, бореться до останнього. Олена також до останнього віддавала свої сили.

Що стосується моїх емоцій, то, звичайно, засмучений, тому що бачив все на заминці після свого етапу, підтримував Діму, Юлю, Олену. Бачив, як другі-треті йшли весь час, а в підсумку - четверте місце. Але це біатлон... І навіть так буває", - сказав Прима.