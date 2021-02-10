Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла

Джерело - suspilne.media.
Українська біатлоністка Олена Підгрушна не змогла здобути бронзову медаль у змішаній естафеті через погоду.
Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.
"На стрільбі стоячи Олена зробила усе, що могла, не тільки у неї були проблеми зі стійкою - тут висота. Підгрушна боролася дуже здорова два кола, тому не скажу, що була якась помилка.
Думаю, що трохи нам погода не допомогла: до підйому Підгрушна була сильнішою за шведку, хотіла її обійти, але там був свіжий сніг, це її гальмувало. А на фініш виїхала за спиною - не встигла об'їхати до фінішної прямої", - розповів Санітра.
Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.