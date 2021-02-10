 Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла

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Юрай Санітра прокоментував виступ Олени Підгрушної
Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла
#Санітра, #Підгрушна

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не змогла здобути бронзову медаль у змішаній естафеті через погоду.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"На стрільбі стоячи Олена зробила усе, що могла, не тільки у неї були проблеми зі стійкою - тут висота. Підгрушна боролася дуже здорова два кола, тому не скажу, що була якась помилка.

Думаю, що трохи нам погода не допомогла: до підйому Підгрушна була сильнішою за шведку, хотіла її обійти, але там був свіжий сніг, це її гальмувало. А на фініш виїхала за спиною - не встигла об'їхати до фінішної прямої", - розповів Санітра.

Нагадаємо, збірна України прийшла четвертою у змішаній естафеті чемпіонату світу.

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