Санітра: На стійці Підгрушна зробила усе, що могла

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не змогла здобути бронзову медаль у змішаній естафеті через погоду.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"На стрільбі стоячи Олена зробила усе, що могла, не тільки у неї були проблеми зі стійкою - тут висота. Підгрушна боролася дуже здорова два кола, тому не скажу, що була якась помилка.

Думаю, що трохи нам погода не допомогла: до підйому Підгрушна була сильнішою за шведку, хотіла її обійти, але там був свіжий сніг, це її гальмувало. А на фініш виїхала за спиною - не встигла об'їхати до фінішної прямої", - розповів Санітра.