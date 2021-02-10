Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону

Джерело - espreso.tv.
Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад назвав фаворитів чемпіонату світу з біатлону в Поклюці.
Про це розповів сам біатлоніст.
Актуально: ЧС-2021. Змішана естафета: ОНЛАЙН
"Я не став би ризикувати в тому, що стосується змагань у чоловіків. Йоганнес Бо неймовірно успішно виступає з початку сезону. Він був моїм головним суперником протягом останніх трьох сезонів. Думаю, він номер один в світі. І він фаворит в змаганнях у чоловіків.
У жінок боротьба більш відкрита. Як на мене, є чотири головні претендентки - Ганна Еберг, Тіріл Екгофф, Марте Ройзеланд та Доротея Вірер" – сказав Фуркад.
Нагадаємо, став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу.