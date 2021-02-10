 Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону

Сьогодні 16:27 246 0
Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону
Фуркад назвав головних фаворитів чемпіонату світу з біатлону
#Фуркад

Джерело - espreso.tv.

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад назвав фаворитів чемпіонату світу з біатлону в Поклюці.

Про це розповів сам біатлоніст.

Актуально: ЧС-2021. Змішана естафета: ОНЛАЙН

"Я не став би ризикувати в тому, що стосується змагань у чоловіків. Йоганнес Бо неймовірно успішно виступає з початку сезону. Він був моїм головним суперником протягом останніх трьох сезонів. Думаю, він номер один в світі. І він фаворит в змаганнях у чоловіків.

У жінок боротьба більш відкрита. Як на мене, є чотири головні претендентки - Ганна Еберг, Тіріл Екгофф, Марте Ройзеланд та Доротея Вірер" – сказав Фуркад.

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу.

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