 Поклюка-2021. Чемпионат мира по биатлону: расписание и результаты онлайн | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Став відомий склад збірної України на змішану естафету чемпіонату світу
Вчора 15:46 6623 3
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Сьогодні 00:09 5134
ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 00:05 1488
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі
Вчора 21:33 4186
Ювентус - Інтер: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Вчора 21:22 888
Шахтар запропонував Тайсону дворічний контракт
Вчора 20:53 1426
Підручний може пропустити змішану естафету на чемпіонаті світу
Вчора 19:43 690
Світоліна - Боузкова 6:3, 7:6 (5): огляд матчу Australian Open
Вчора 14:26 964
Селезньов: З мене намагаються зробити алкоголіка
Вчора 12:24 958 1
Україна не заповнить квоту на Кубку IBU через брак фінансування
Вчора 11:54 715
Блоги
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі Андрій Твердохліб
Вчора 21:33 4186
Український боксер дотепно потролив Дмитра Гордона
Український боксер дотепно потролив Дмитра Гордона Андрій Твердохліб
Вчора 18:12 1178
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних
Страйк: гравець Тампа-Бей вибив кількох суперників на лаві запасних Андрій Твердохліб
Вчора 16:35 497
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира
За правилами ММА: у Києві водій автобуса відлупцював нахабного пасажира Андрій Твердохліб
Вчора 14:56 1321
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше
Джеймс заробив за кар'єру більше мільярда доларів, лише чотирьом спорстменам вдалося це зробити раніше Андрій Твердохліб
Вчора 13:45 1233
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео Valeriy Ruchka
08.02.2021 10:56 683
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
08.02.2021 09:21 6131
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
08.02.2021 02:42 5362
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2153
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 890
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:12 Пряма трансляція Світоліна - Гофф: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE 860
00:09 Біатлон Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції 5134
00:05 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 1488
00:04 Футбол Манчестер Юнайтед вибив Вест Гем Ярмоленка з Кубка Англії 550
9 Лютого 2021
23:48 Футбол Реал розібрався з Хетафе у Ла-Лізі 811
23:38 Футбол Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії 854
23:28 Футбол Тайсон готовий зменшити зарплату заради повернення у Бразилію 939
23:15 Футбол Рома назвала умови продовження контракту з Фонсекою 1119
22:58 Бокс Лопес назвав умови бою з Хейні 1305
22:49 Біатлон Санітра: У середу визначиться участь Підручного у змішаній естафеті 1041
22:32 Теніс Гофф очікує важкого матчу проти Світоліної 997
22:16 Баскетбол Лень: Божевільні пару тижнів для мене 1322
21:55 Футбол Ворскла готує трансфер нідерландського гравця 1272
21:44 Біатлон Збірна України здала тести на коронавірус перед стартом чемпіонату світу 1342
21:33 Блог Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі 4186
21:29 Футбол Борнмут вибив Бернлі з Кубка Англії 1171
21:22 Пряма трансляція Ювентус - Інтер: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 888
21:14 Бокс Вайлдер звинуватив тренера в отруєні його перед боєм із Ф'юрі 1933
21:12 Пряма трансляція Аталанта - Наполі: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE 279
20:53 Футбол Шахтар запропонував Тайсону дворічний контракт 1426
20:35 Футбол Ярмоленко у старті Вест Гема на матч з Манчестер Юнайтед 1689
20:30 Футбол Реал налаштований підписати Голанда або Мбаппе 1658
20:16 Біатлон Російським біатлоністам заборонили публікувати у соцмережах прапор та герб РФ 1744
19:58 Футбол У Ла-Лізі назвали найкращого гравця січня 1676
19:43 Біатлон Підручний може пропустити змішану естафету на чемпіонаті світу 690

Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Сьогодні 00:09 5134 0
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Джерело - Чемпіон.

Із 9 по 21 лютого в словенській Поклюці відбудеться 55-й чемпіонат світу з біатлону. Біатлоністи розіграють 12 комплектів нагород -  по 5 у чоловіків і жінок і 2 змішані естафети (одиночна та класична). Головний тренер збірної України Юрай Санітра зазделегіть визначився зі складом. Слідкуйте за перепетіями світової першості на нашому сайті в текстових і прямих трансляціях.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Розклад

10 лютого, 16:00. Змішана естафета. Пряма трансляція. Онлайн. Результати

12 лютого, 15:30. Чоловіки, спринт (10 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

13 лютого, 15:30. Жінки, спринт (7,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

14 лютого, 14:15. Чоловіки, гонка переслідування (12,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

14 лютого, 16:30. Жінки, гонка переслідування (10 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

16 лютого, 13:05. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

17 лютого, 15:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

18 лютого, 16:15. Одиночна змішана естафета. Пряма трансляція. Онлайн. Результати

20 лютого, 12:45. Жінки, естафета (4х6 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

20 лютого, 16:00. Чоловіки, естафета (4х7,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

21 лютого, 13:30. Жінки, мас-старт (12,5 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

21 лютого, 15:15. Чоловіки, мас-старт (15 км). Пряма трансляція. Онлайн. Результати

Коментарі ()