Російським біатлоністам заборонили публікувати у соцмережах прапор та герб РФ

Російським спортсменам заборонили публікувати у соцмережах прапор та герб РФ

Російським біатлоністам під час чемпіонату світу заборонили публікувати у соціальних мережах національні герб та прапор

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Збірна Росії на ЧС-2021 у Поклюці (Словенія) буде виступати без прапора і гімну через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.

Заборона на публікацію герба та прапора стосується не лише біатлоністів, але й тренерів і персоналу команди.

У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) відзначили, що за публікацію в соціальних мережах зображень державної символіки членам російської команди може бути винесено попередження.

Чемпіонат світу стартує 10 лютого.

Нагадаємо, російські біатлоністи виступлять на чемпіонаті світу під прапором СБР.