Російським біатлоністам заборонили публікувати у соцмережах прапор та герб РФ

Джерело - espreso.tv.
Російським біатлоністам під час чемпіонату світу заборонили публікувати у соціальних мережах національні герб та прапор
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Збірна Росії на ЧС-2021 у Поклюці (Словенія) буде виступати без прапора і гімну через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.
Заборона на публікацію герба та прапора стосується не лише біатлоністів, але й тренерів і персоналу команди.
У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) відзначили, що за публікацію в соціальних мережах зображень державної символіки членам російської команди може бути винесено попередження.
Чемпіонат світу стартує 10 лютого.
Нагадаємо, російські біатлоністи виступлять на чемпіонаті світу під прапором СБР.