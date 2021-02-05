Став відомий склад збірної України на 3 та 4 етапи Кубка IBU

Україну представить 10 біатлоністів

Джерело - Чемпіон.

13 лютого в словацькому Брезно-Осрблі стартує третій етап Кубка IBU, після чого тижнем пізніше там же пройде і четвертий етап турніру.

Попередньо планується, що збірна України на цих змаганнях буде представлена п'ятьма чоловіками і п'ятьма жінками.

На цей час основними кандидатами на поїздку в Осрблі є:

Чоловіки: Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Руслан Ткаленко, Андрій Доценко, Віталій Труш

Жінки: Катерина Бех, Ірина Петренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Валерія Дмитренко, Анастасія Рассказова (запас)

Катерина Бех на цей час проводить індивідуальний підготовчий збір в Рамзау, інші спортсмени готуються до продовження сезону на УСБ Тисовець.

Зауважимо, що остаточний склад на етапи Кубка IBU буде сформований пізніше, за день-два до виїзду до Словаччини.

Раніше, збірна України назвала склад на юніорський чемпіонат світу.