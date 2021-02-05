Поклюка-2021. Чемпіонат світу: де дивитися онлайн гонки

Джерело - Чемпіон.

Із 9 по 21 лютого в словенські Поклюці пройде чемпіонат світу з біатлону, яки стане вже 55-м за ліком. Участь у світовій першості візьмуть і українські спортсмени. Зі складом збірної України можна ознайомитись ТУТ. Транслюватиме чемпіонат світу телеканал UA: Перший. Онлайн усіх гонок чемпіонату світу буде доступний на телеканалах Eurosport 1/2 і 5-му каналі Білорусь.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону

Також прямі трансляції усіх, без виключення, гонок дивіться на нашому сайті. Паралельно з прямими етерами Чемпіон вестиме текстові трансляції.