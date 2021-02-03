Бех може потрапити в заявку збірної України на чемпіонат світу з біатлону

Бех може виступити на чемпіонаті світу

Катерина Бех все ще може потрапити до заявки збірної України на чемпіонат світу з біатлону.

Про це повідомляє XSPORT.

Бех не повернулася разом з іншими учасниками чемпіонату Європи до України для підготовки до лютневих етапів Кубка IBU. Замість цього біатлоністка займається підготовкою у австрійському Рамзау, причому це рішення тренерський штаб збірної прийняв в останній день змагань на чемпіонаті Європи у Польщі.

Включити Бех до складу жіночої збірної України на чемпіонат світу головний тренер команди Юрай Санітра може безпосередньо перед стартом турніру.

Бех можуть запросити на контрольне тренування, яке відбудеться у жінок, після чого буде прийняте остаточне рішення щодо складу на гонки чемпіонату світу.