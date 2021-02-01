 Санітра оцінив склад збірної України на чемпіонат світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра оцінив склад збірної України на чемпіонат світу

Сьогодні 15:58 197 0
Юрай Санітра прокоментував склад на чемпіонат світу
Санітра оцінив склад збірної України на чемпіонат світу
#Санітра

Джерело - suspilne.mediа.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра пояснив вибір складу на чемпіонат світу.

Про це розповів сам наставник національної команди.

"По чоловіках питань не було, іншого складу не було. По жінках - є питання по Катерині Бех, Віті Семеренко та Анастасії Меркушиній. Я трохи був розчарований естафетами. Дуже-дуже багато думав, щоб зробити найкращий варіант, який мені підійде по дисциплінах на чемпіонаті світу. Скажу, що кращого варіанту станом на зараз не бачу. Якщо нам треба закрити дві особисті дисципліни та три естафети, то цей варіант найкращий.

Важливо: Санітра назвав попередній склад на чоловічу естафету на чемпіонаті світу

Багато питань по Бех. Вона більше пів року працює з нами в команді "А", зробила великий крок уперед, але не встигли з нею зробити усю потрібну роботу. Я казав на початку підготовки, що її потрібно готувати до Олімпіади. Тому з Катею ми поговорили, прийняли рішення, що краще буде, якщо в цьому сезоні вона матиме більше стартів, ніж один чи максимум два на чемпіонаті світу", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи.

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