Меркушина може пропустити старт чемпіонату світу

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина може пропустити першу гонку на чемпіонаті світу.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Я думаю, що може так статися, що Меркушина може не стартувати на чемпіонаті світу, тому що змішані естафети в цьому році будуть починатися з чоловічих стартів, у дівчат буде зайве фінішне коло, а з її нинішнім функціональним станом буде дуже важко.

Тому, швидше за все, на одиночну естафету будемо готувати іншу. З хлопців буде Підручний або Прима, а у дівчат буде не Настя, я так бачу. Вона може бути запасною", - сказав Бринзак.