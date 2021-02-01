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Меркушина може пропустити старт чемпіонату світу

Сьогодні 14:12 538 0
Володимир Бринзак прокоментував готовність Анастасії Меркушиної
Меркушина може пропустити старт чемпіонату світу
#Меркушина, #Бринзак

Джерело - suspilne.mediа.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина може пропустити першу гонку на чемпіонаті світу.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Я думаю, що може так статися, що Меркушина може не стартувати на чемпіонаті світу, тому що змішані естафети в цьому році будуть починатися з чоловічих стартів, у дівчат буде зайве фінішне коло, а з її нинішнім функціональним станом буде дуже важко.

Тому, швидше за все, на одиночну естафету будемо готувати іншу. З хлопців буде Підручний або Прима, а у дівчат буде не Настя, я так бачу. Вона може бути запасною", - сказав Бринзак.

Чемпіонат світу відбудеться у словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

Нагадаємо, Меркушина здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи.

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