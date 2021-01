Прима: Знав, якщо буду стріляти швидко - буде шанс на подіум

Український біатлоніст Артем Прима оцінив перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам біатлоніст.

Важливо: Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

🥇🇺🇦 A. Pryma: "On the final standing, I knew that if I shoot fast, there would be a chance for a podium. I had one penalty but I also saw that the rivals missed. I left the stadium just behind the Czech and was able to overtake him by the finish line."#OECH21 pic.twitter.com/9yVyZzAoDF