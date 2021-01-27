Російській біатлоністці порадили виступати за збірну України

Російська біатлоністка Ольга Подчуфарова, яка не змогла отримати громадянство Словенії, можу спробувати виступати за Україну, або Білорусь.

Про це розповів чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов.

"Це її вибір, куди вона хоче, нехай їде. Словенці не дали громадянство, але інші може і дадуть. Адже є Україна і Білорусь. Їй варто шукати країну, де вона б могла виступати. Я не сумніваюся, що у збірної Росії буде багато проблем, в тому числі з допуском до Олімпіади. Відсіють тих, хто був на допінгу. До збірної Подчуфарову не візьмуть, хоча вона могла б трошки допомогти російській команді. Така ситуація зараз в російському біатлоні, а склад його керівництва абсолютно не заслуговує уваги", - розповів Тихонов.