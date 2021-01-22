Бєлкіна і Петренко у ТОП-10 спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В німецькому Арбері відбувся жіночий спринт в рамках етапу Кубка IBU.
Українські біатлоністки Надія Бєлкіна та Ірина Петренко відпрацювали на стрільбі без промахів, завдяки чому фінішували на восьмому та дев'ятому місці. У ТОП-20 потрапила Анастасія Меркушина, яка з одним промахом прийшла 18-ю.
Кубок IBU
Спринт, жінки
22 січня
1. Валерія Васнецова (Росія, 0+0) 20:09.1
2. Аасне Скреде (Норвегія, 0+1) +36.8
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +50.0
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8. Надія Бєлкіна (0+0) +58.0
9. Ірина Петренко (0+0) +58.2
18. Анастасія Меркушина (1+0) +1:17.4
42. Юлія Городна (0+1) +1:59.4
55. Христина Дмитренко (0+0) +2:19.4
61. Анна Кривонос (1+1) +2:24.9
86. Оксана Москаленко (2+1) +3:26.2
Катерина Бех - не стартувала
Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.