Бєлкіна і Петренко у ТОП-10 спринту на Кубку IBU

Результати спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

В німецькому Арбері відбувся жіночий спринт в рамках етапу Кубка IBU.

Українські біатлоністки Надія Бєлкіна та Ірина Петренко відпрацювали на стрільбі без промахів, завдяки чому фінішували на восьмому та дев'ятому місці. У ТОП-20 потрапила Анастасія Меркушина, яка з одним промахом прийшла 18-ю.

Кубок IBU

Спринт, жінки

22 січня

1. Валерія Васнецова (Росія, 0+0) 20:09.1

2. Аасне Скреде (Норвегія, 0+1) +36.8

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +50.0

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8. Надія Бєлкіна (0+0) +58.0

9. Ірина Петренко (0+0) +58.2

18. Анастасія Меркушина (1+0) +1:17.4

42. Юлія Городна (0+1) +1:59.4

55. Христина Дмитренко (0+0) +2:19.4

61. Анна Кривонос (1+1) +2:24.9

86. Оксана Москаленко (2+1) +3:26.2

Катерина Бех - не стартувала

Нагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.