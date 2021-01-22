Збірна України назвала склад на чоловічу естафету

Джерело - suspilne.media.
Тренерський штаб збірної України уже визначився зі складом на чоловічу естафету в Антгольці.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
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Склад збірної України на чоловічу естафету:
Артем Прима - Дмитро Підручний - Артем Тищенко - Антон Дудченко
В Обергофі, коли Україна фінішувала шостою, склад команди був наступним: Тищенко - Підручний - Дудченко - Прима.
Відповідно, Юрай Санітра змінив розстановку, залишивши незмінним тільки етап Дмитро Підручного: бігтиме другим. Антон Дудченко удруге в сезоні буде фінішером команди в чоловічій естафеті.
дНагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.