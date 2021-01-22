Збірна України назвала склад на чоловічу естафету

Чоловіча програма сьомого етапу Кубка світу продовжиться естафетною гонкою

Тренерський штаб збірної України уже визначився зі складом на чоловічу естафету в Антгольці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Склад збірної України на чоловічу естафету:

Артем Прима - Дмитро Підручний - Артем Тищенко - Антон Дудченко

В Обергофі, коли Україна фінішувала шостою, склад команди був наступним: Тищенко - Підручний - Дудченко - Прима.

Відповідно, Юрай Санітра змінив розстановку, залишивши незмінним тільки етап Дмитро Підручного: бігтиме другим. Антон Дудченко удруге в сезоні буде фінішером команди в чоловічій естафеті.

дНагадаємо, Дудченко зупинився за крок від медалі в індивідуальній гонці на Кубку світу.