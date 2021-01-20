Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу

Ротації в українській збірній не відбулося

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольц-Антерсельві (Італія).

Про це повідомляє isport.ua.

Прийнято рішення не проводити ротацію складу після гонок в Обергофі.

Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко;

Жінки: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко.

Етап Кубку світу в Антхгольц-Антерсельві відбудеться з 21 по 24 січня.

Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.