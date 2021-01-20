 Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Леня відрахували з Торонто
Вчора 22:12 3150
Корінтіанс погасив борг перед Динамо за Сідклея
Сьогодні 18:26 178
Усик отримав лист WBO і чекає пропозицій від Джошуа і Ф'юрі
Сьогодні 18:10 152
Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU
Сьогодні 16:54 248
УЄФА назвала команду року
Сьогодні 14:12 842
Визначились суперники збірної України перед Євро-2020
Сьогодні 08:14 14352
Українець заради переходу до російського клубу змінить громадянство
Вчора 23:09 3552
Воррен: Усик повинен по-справжньому включитися, щоб перемогти Джойса
Вчора 22:26 1442
Ярмоленко допоміг Вест Гему здолати Вест Бромвіч у 18 турі АПЛ
Вчора 21:53 1237
Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи
Вчора 17:54 1077
Блоги
Двом лижникам загрожує ампутація після змагань в -20 градусів. ФОТО 18+
Двом лижникам загрожує ампутація після змагань в -20 градусів. ФОТО 18+ Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:00 1126
Відео дня. В Англії голкіпер забив дивовижний гол після удару від своїх воріт
Відео дня. В Англії голкіпер забив дивовижний гол після удару від своїх воріт Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:00 520
Ціною травми. У НХЛ хокеїст двічі відважно кинувся під шайбу
Ціною травми. У НХЛ хокеїст двічі відважно кинувся під шайбу Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:18 302
Карантинні тренування. Костюк готується до Australian Open в готелі
Карантинні тренування. Костюк готується до Australian Open в готелі Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:12 247
Цітаішвілі пройшов співочу церемонію посвяти у Ворсклі
Цітаішвілі пройшов співочу церемонію посвяти у Ворсклі Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 651
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:39 Футбол Селюк: Мессі? Кар'єра без червоної картки - несолідно 11
18:26 Футбол Корінтіанс погасив борг перед Динамо за Сідклея 178
18:10 Бокс Усик отримав лист WBO і чекає пропозицій від Джошуа і Ф'юрі 152
18:00 Блог Двом лижникам загрожує ампутація після змагань в -20 градусів. ФОТО 18+ 1126
17:56 Футбол Аталанта Маліновського не переграла Удінезе у перенесеному матчі Серії А 219
17:40 Футбол Франков: Лемпард - негайно на вихід! Набрид 213
17:25 Біатлон Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу 364
17:11 Футбол Зоря - Воєводина 2:2. Огляд матчу 347
17:00 Кіберспорт Lviv Boars здолали Ternopil Gaming у чемпіонаті України 209
17:00 Блог Відео дня. В Англії голкіпер забив дивовижний гол після удару від своїх воріт 522
16:54 Біатлон Бех здобула бронзову нагороду у короткій індивідуальній гонці Кубку IBU 248
16:39 Бокс Про Володимира Кличка зняли новий фільм 522
16:25 Футбол Керівництво Роми думає про звільнення Фонсеки 540
16:18 Блог Ціною травми. У НХЛ хокеїст двічі відважно кинувся під шайбу 302
16:10 Футбол Наполі може купити захисника Барселони 346
16:00 Кіберспорт Dneprodym отримав технічну поразку у матчі з Budivelnyk Gamimg 310
15:52 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночий мас-старт в Антгольці 337
15:37 Футбол Інтер може обміняти Еріксена на гравця Арсенала 509
15:25 RunNews Японці проголосували проти Олімпійських ігор в Токіо, - Пейсмейкери 539
15:20 Футбол Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч з Удінезе 498
15:12 Блог Карантинні тренування. Костюк готується до Australian Open в готелі 247
15:10 Біатлон Цимбал - шостий у короткій індивідуальній гонці Кубка IBU 434
14:58 Футбол Кадіс - Леванте 2:2. Огляд матчу 333
14:44 Футбол Рух відправився на збір до Туреччини 510
14:30 Хокей. УХЛ Донбас повернув досвідченого захисника 480

Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу

Сьогодні 17:25 364 0
Ротації в українській збірній не відбулося
Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу
#Прима, #Підручний

Джерело - isport.ua.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольц-Антерсельві (Італія).

Про це повідомляє isport.ua.

Прийнято рішення не проводити ротацію складу після гонок в Обергофі.

Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу:

Чоловіки:  Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко;

Жінки:  Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко.

Етап Кубку світу в Антхгольц-Антерсельві відбудеться з 21 по 24 січня.

Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.

Коментарі ()