Став відомий склад збірної України на сьомий етап Кубку світу

Джерело - isport.ua.
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольц-Антерсельві (Італія).
Про це повідомляє isport.ua.
Прийнято рішення не проводити ротацію складу після гонок в Обергофі.
Склад збірної України на сьомий етап Кубка світу:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко;
Жінки: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко.
Етап Кубку світу в Антхгольц-Антерсельві відбудеться з 21 по 24 січня.
Раніше, Дмитро Підручний відмовився їхати на чемпіонат Європи.