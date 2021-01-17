Збірна України завоювала срібні нагороди на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В рамках першого етапу Кубку IBU в Арбері відбулася чоловіча естафетна гонка.
Збірна України у складі Руслан Бригадир, Андрій Доценко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал успішно виступила у гонці.
Українці здобули срібні нагороди. А перемогу у гонці впевнено здобули німці. Бронзу завоювали французи.
Кубок IBU
Перший етап, Арбер (Німеччина)
Естафета, чоловіки
17 січня
1. Німеччина (0+5) 1:13:36,7
2. Україна (0+6) +1:01,9
3. Франція (0+5) +1:04,5
4. Норвегія (6+14) +1:48,5
5. Швеція (0+11) +2:23,3
Нагадаємо, українки зайняли восьме місце у естафеті в Обергофі.