Збірна України завоювала срібні нагороди на Кубку IBU

Українці припустилися шести промахів

Джерело - Чемпіон.

В рамках першого етапу Кубку IBU в Арбері відбулася чоловіча естафетна гонка.

Збірна України у складі Руслан Бригадир, Андрій Доценко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал успішно виступила у гонці.

Українці здобули срібні нагороди. А перемогу у гонці впевнено здобули німці. Бронзу завоювали французи.

Кубок IBU

Перший етап, Арбер (Німеччина)

Естафета, чоловіки

17 січня

1. Німеччина (0+5) 1:13:36,7

2. Україна (0+6) +1:01,9

3. Франція (0+5) +1:04,5

4. Норвегія (6+14) +1:48,5

5. Швеція (0+11) +2:23,3

Нагадаємо, українки зайняли восьме місце у естафеті в Обергофі.