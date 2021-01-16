Санітра виділив характер жіночої збірної України

Головний тренер збірної України Юрай Санітра оцінив результат у жіночій естафеті на Кубку світу.

Про це розповів сам наставник.

"По естафеті сьогоднішній скажу, що після перших двох етапів не було приводів для особливого оптимізму. Але мене радує те, що команда показала серйозний характер і волю боротися за результат, що дівчата не зламалися. І на третьому-четвертому етапах витягли, я думаю, що сьогодні максимум з того, що могли зробити, завершивши естафету на восьмій позиції", - розповів Санітра.