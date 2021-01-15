Санітра: Естафета допоможе Підручному в мас-старті

Юрай Санітра прокоментував виступ Дмитра Підручного

Результат збірної України в чоловічій естафеті додасть впевненості Дмитру Підручному.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

Актуально: Збірна України фіншувала 6-ю в естафеті на Кубку світу в Обергофі

"Ми говорили з Дмитром після фінішу - це було хороше тренування та підготовка до мас-старту. Думаю, він матиме більше впевненості у стрільбі. У Підручного знову була можливість контактної боротьби з найкращими, які бігли на етапі. Це точно допоможе йому - не тільки для мас-старту, але й надалі", - відзначив Санітра.

Відзначимо, що капітан збірної України показав третій час, закрив десять з десяти без додаткових патронів.

У неділю, 17 січня, відбудеться мас-старт, де Україну в чоловічій гонці представлятиме Дмитро Підручний.

Нагадаємо, збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу.