Дудченко: Збірна України змогла відіграти кілька позицій у Кубку націй

Біатлоніст збірної України Антон Дудченко відреагував на шосте місце команди в естафеті на Кубку світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Стрільбою задоволений повністю, а ось ходом по дистанції - не зовсім, хотілося б краще. Але за відчуттями біглося краще, ніж в спринті.

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Я дуже задоволений! Ми змогли відіграти кілька позицій в Кубку націй. І в цілому додав оптимізму цей результат. Думаю, і команда, і тренери задоволені сьогоднішньою гонкою", - розповів Дудченко.