15 українських біатлоністів візьмуть участь у спринті на Кубку IBU

Стали відомі склади на спринт

У суботу, 16 січня, в німецькому Арбері двома спринтами продовжиться перший етап Кубка IBU.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

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Збірна Україна заявила на гонки 8 жінок і 7 чоловіків.

Жінки: Надія Бєлкіна, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Катерина Бех, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлія Городна.

Чоловіки: Віталій Труш, Андрій Доценко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Сергій Телень, Денис Насико.

Жіноча гонка розпочнеться об 11:30, чоловіча – о 15:00.

Нагадаємо, збірна України встановила історичне досягнення на Кубках світу.