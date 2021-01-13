Санітра оцінив результати у чоловічому спринті на Кубку світу

Капітан чоловічої збірної України продемонстрував ТОП-результат у спринті на Кубку світу в Обергофі.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Було приємно дивитися на Дмитра Підручного у спринті: і на трасі, і на стрільбі. Він рухався швидко, динамічно, міг додати ще в кінці. Його останнє коло - це практично "топ" виконання. Думаю, що цей ТОП-результат допоможе як йому, так і команді загалом. Треба психологічно піднятися, Дмитро показав, що можемо боротися. Шкода, що у нього не пройшов габарит на стрільбі стоячи, але й так треба сказати дякую.

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Щодо інших, то скажу, що хорошу гонку ногами показав Артем Прима. Шкода, що останнім часом у нього не виходить зі стрільбою. Могло у нас бути більше радості.

Антон Дудченко - ця траса не сильно йому підходить по профілю, але він уже краще пробіг гонку, у порівнянні з сингл-естафетою. У мене є питання по Артему Тищенку та Руслану Ткаленку: не тільки сьогодні, але й по складу на естафету, вони багато програли ногами.

Тому тішить результат Підручного, але є більше питань по складу на естафету. Вирішувати склад будемо в четвер (14 січня)", - розповів Санітра.