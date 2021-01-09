Інші українці будуть стартувати

За результатами спринтерських гонок на п'ятому етапі Кубка світу в переслідування відібралися п'ять українських біатлоністів: троє жінок та два чоловіки. Однак не всі стартуватимуть у переслідуванні.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

Персьют пропустять Дар'я Блашко та Дмитро Підручний.

Відповідно, у жіночій гонці переслідування бігтимуть Юлія Джима та Олена Підгрушна. А в чоловічій - Артем Прима.

Дар'я Блашко відібралася в переслідування з 32 результатом, вона мала стартувати з відставанням у 1 хвилину 52 секунди від лідерки. Дмитро Підручний у чоловічій гонці повинен був розпочати гонку 53, 2 хвилини 24 відставання.

Нагадаємо, Юлія Джима посіла десяте місце в спринті.