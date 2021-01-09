Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Обергофі

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 9 січня, жінки позмагаються в 10-кілометровій гонці переслідування на 5 етапі Кубку світу в Обергофі. Початок о 13:45 за київським часом.

Пряма трансляція на території України буде доступна на телеканалі UA-Перший і на телеканалах Eurosport 1/2. Також онлайн усіх гонок сезону 2020/21 наживо дивіться на нашому сайті. Нагадаємо, стартові номери біатлоністки отримали згідно результатів у спринті, який виграла новержка Тіріль Екгофф. Найкраща з українок Юлія Джима посіла 10 сходинку, відставши віж переможниці на 1 хвилину 9 секунд.

В останній змагальний день в Обергофі заплановані змішані естафети: одиночна та класична.