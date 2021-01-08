 Підручний: На вогневому рубежі була якась незрозуміла проблема | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима у ТОП-10 спринту на Кубку світу в Обергофі
Сьогодні 13:47 7312 1
Гасперіні назвав головну якість Маліновського
Сьогодні 21:24 57
Гент повісив цінник на Яремчука
Сьогодні 18:54 865
Динамо проявляє інтерес до хавбека збірної Швеції
Сьогодні 17:26 752
Лопес: Виправдання Ломаченка мене не здивували
Сьогодні 16:55 1407
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
Сьогодні 16:38 914
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Сьогодні 15:57 1417
Костюк - Шувей: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 13:42 494
Світоліна - Звонарьова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 13:29 608
Ворскла оголосила про повернення Луїзао
Сьогодні 13:25 845
Блоги
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:01 100
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:06 351
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка ж одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:43 721
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:23 438
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:57 1414
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
Вчора 07:35 4758 3
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2796
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 5970 4
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
06.01.2021 15:00 1010 1
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами Valeriy Ruchka
06.01.2021 13:15 1312 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:24 Футбол Гасперіні назвав головну якість Маліновського 57
21:09 Футбол Доменек: Хотів би підписати Марадону, але він мертвий 129
21:06 Пряма трансляція Боруссія М - Баварія: онлайн-трансляція матчу 15 туру Бундесліги. LIVE 276
21:04 Біатлон Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн 13630
21:01 Блог Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва 104
20:55 Баскетбол Київ-Баскет сенсаційно програв Запоріжжю у Суперлізі 187
20:53 Пряма трансляція Жіноча гонка переслідування на 10 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 105
20:39 ММА Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC 285
20:31 Пряма трансляція Гонка переслідіування у чоловіків на 12,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 104
20:25 Футбол Тоттенгем хоче підписати Перишича 343
20:10 Футбол Ібрагімович пропустить матч з Торіно 415
20:06 Блог Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика 353
19:56 Футбол Баварія близька до підписання захисника Редінга 456
19:39 ММА Боєць UFC заарештований за підозрою в замаху на своїх сестер 571
19:25 Біатлон Підручний: На вогневому рубежі була якась незрозуміла проблема 866
19:09 Бокс Гарсія: Ломаченко в реванші поб'є Лопеса 992
18:54 Футбол Гент повісив цінник на Яремчука 865
18:41 Футбол Арсенал зацікавився Дракслером 645
18:27 Скелетон Гераскевич не потрапив до ТОП-10 на чемпіонаті Європи 704
18:11 Баскетбол Тернопіль переграв Прометей у Суперлізі 692
17:54 Футбол Стало відомо, коли Лунін може дебютувати в Реалі 1224
17:39 Бокс Мурата став суперчемпіоном WBA замість Канело 1345
17:26 Футбол Динамо проявляє інтерес до хавбека збірної Швеції 752
17:11 Біатлон Джима: Прикро, що зробила один промах 1078
17:01 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Обергофі 1158

Підручний: На вогневому рубежі була якась незрозуміла проблема

Сьогодні 19:25 866 0
Український біатлоніст – про невдалий виступ у спринті
Підручний: На вогневому рубежі була якась незрозуміла проблема
#Підручний

Джерело - Український біатлон.

Капітану чоловічої збірної України Дмитру Підручному добре біглося у спринті на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Про це заявив сам спортсмен.

"Самопочуття було хороше, добре біглося. Перше коло розпочав із невеликим резервом, тому що траса дуже важка. Після чотирьох штрафних кіл морально стало бігти важче. Проте, на стійці вдалося впоратися зі стрільбою. На лижні добре себе почував, але на лежці була якась незрозуміла проблема... Ще поговоримо з тренером, з'ясуємо де були промахи і яка причина", - сказав Підручний.

Нагадаємо, що Підручний посів 53-є місце у спринті на Кубку світу в Обергофі.

Коментарі ()