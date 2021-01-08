Підручний: На вогневому рубежі була якась незрозуміла проблема

Український біатлоніст – про невдалий виступ у спринті

Джерело - Український біатлон.

Капітану чоловічої збірної України Дмитру Підручному добре біглося у спринті на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Про це заявив сам спортсмен.

"Самопочуття було хороше, добре біглося. Перше коло розпочав із невеликим резервом, тому що траса дуже важка. Після чотирьох штрафних кіл морально стало бігти важче. Проте, на стійці вдалося впоратися зі стрільбою. На лижні добре себе почував, але на лежці була якась незрозуміла проблема... Ще поговоримо з тренером, з'ясуємо де були промахи і яка причина", - сказав Підручний.

Нагадаємо, що Підручний посів 53-є місце у спринті на Кубку світу в Обергофі.