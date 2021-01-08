Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування в Обергофі

Джерело - Чемпіон.

Слідом зі жінками, гонку переслідування на 5 етапі Кубку світу з біатлону, який цими днями проходить в Обергофі проведуть і чоловіки. Гонка відбудеться в суботу, 9 січня, о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на теленалах UA-Перший і Eurosport 1/2. Також онлайн усіх гонок сезону 2020/21 наживо дивіться на нашому сайті. Українські біатлоністи провалили спринтерську гонку. Найкращий із наших Артем Прима фінішував лише 30-м. Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк залишилися поза ТОП-60 і до гонки переслідування не потрапили.

Нагадаємо, Юлія Джима фінішувала 10-ю в спринті, повторивши свій кращий результат у цьому сезоні.

В останній змагальний день в Обергофі заплановані змішані естафети: одиночна та класична.