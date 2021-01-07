У збірній Норвегії виявлені випадки зараження коронавірусом

Норвежці втратили провідного спеціаліста

Джерело - Чемпіон.

У збірної Норвегії з біатлону виявлений випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Начальник сервіс-бригади збірної Норвегії Тобіас Даль Фенре перед стартом п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Обергофі здав негативний тест на коронавірус, але по прибуттю в Обергоф повторний тест показав наявність вірусу у Фенре.

Зараз фахівець ізольований в готельному номері, у нього немає симптомів хвороби. Разом з ним на карантин пішли ще три члени сервіс-бригади.

Раніше, два біатлоністи збірної Чехії заразилися коронавірусом.