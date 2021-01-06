Відомі склади збірних України на спринт 5 етапу Кубка світ

Склади жіночої і чоловічої збірних з біатлону на спринт в Обергофі

Джерело - Суспільне спорт.

Наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складами на спринтерські гонки у жінок і чоловіків у рамках 5-го етапу Кубку світу з біатлону, який відбудеться у німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Склади збірних України на спринти.

Чоловічий склад на спринт: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.

Жіночий склад на спринт: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех, Віта Семеренко або Анастасія Меркушина.

Вибір між Вітою Семеренко і Меркушиною тренер Юрай Санітра зробить пізніше.

Раніше, два біатлоністи збірної Чехії заразилися коронавірусом.