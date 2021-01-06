Відомі склади збірних України на спринт 5 етапу Кубка світ

Джерело - Суспільне спорт.
Наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складами на спринтерські гонки у жінок і чоловіків у рамках 5-го етапу Кубку світу з біатлону, який відбудеться у німецькому Обергофі.
Про це повідомляє Суспільне спорт.
Склади збірних України на спринти.
Чоловічий склад на спринт: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.
Жіночий склад на спринт: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех, Віта Семеренко або Анастасія Меркушина.
Вибір між Вітою Семеренко і Меркушиною тренер Юрай Санітра зробить пізніше.
Раніше, два біатлоністи збірної Чехії заразилися коронавірусом.