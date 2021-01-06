Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 8 січня, спринтерською гонкою на 7,5 км у жінок стартує 5-й етап Кубку світу, який прийматиме німецький Обергоф. Початок гонки о 12:30 за київським часом.

Пряма трансляція на території України буде доступна на телеканалі UA-Перший і на телеканалах Eurosport 1/2. Також онлайн усіх гонок сезону 2020/21 наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 сезон проходить у зміненому форматі - переважна кількість етапів спарена (два етапи поспіль в одному місці - Чемпіон).