Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу

Джерело - sport.ua.
Тренерський штаб збірної Німеччини визначився зі складом на п'ятий етап Кубка світу з біатлону.
Про це повідомляє пресслужба IBU.
Чоловіки: Сімон Шемпп, Лукас Фрацшер, Бенедикт Долль, Ерік Лессер, Філіп Горн і Арнд Пайффер.
У порівнянні з етапами Кубка світу в Гогфільцені в складі відбулося дві зміни: Сімон Шемпп і Лукас Фрацшер потрапили в основу, Роман Реєс і Йоханнес Кюн пропустять етапи в Обергофі.
П'ятий і шостий етапи Кубка світу пройдуть в німецькому Обергофі 8-10 і 13-17 січня.
Раніше, став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу.