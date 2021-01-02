 Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020
Вчора 16:53 2428
Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт
Сьогодні 14:09 288
Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро
Сьогодні 13:51 773
Гарсія - Кемпбелл: онлайн-трансляція титульного бою WBC. LIVE
Сьогодні 10:28 1467
Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона
Сьогодні 08:24 1888 1
Рафаїлов: До керівництва Зорі прийшла команда ліквідаторів
Сьогодні 06:44 2657
Визначився календар Формули-1 на 2021 рік
Вчора 20:29 1794
Ломаченко: Хотів би сподіватися на реванш з Лопесом
Вчора 19:33 2922 2
Лень набрав 11 очок в матчі з Нью-Йорком
Вчора 17:30 1823
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна
Вчора 16:56 4957 3
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:56 Футбол Реал хоче влітку купити Сон Хин Міна 78
14:39 Бокс Чісора: Белью відновлює кар'єру 237
14:25 Футбол Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому 457
14:09 Футбол Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт 288
13:51 Футбол Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро 773
13:33 Бокс Алі Башир звинуватив Клімаса у своєму розставанні з Усиком 570
13:28 Блог Шовковському - 46! Найкращі пенальті які "узяв" СаШо 3291
13:15 Футбол Реал домовився з гравцями про зниження зарплат 520
12:57 Футбол Коломоєць залишив Левадію 621
12:41 Футбол Захисник Арсенала перейде до Фенербахче 576
12:25 Бокс Теофімо Лопес-старший визнаний найкращим тренером року 704
12:10 Футбол Демченко очолив учасника єврокубків 919
11:55 Біатлон Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу 733
11:42 Блог З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери 340
11:41 Баскетбол Лейкерс втратили одного з найкращих гравців через травму 737
11:24 Футбол Динамо зацікавився вінгером Флуміненсе 1172
11:10 Футбол Мессі відновив тренування у загальній групі Барселони 801
10:55 Футбол Де Хеа побив рекорд Роя Кіна 884
10:40 Баскетбол Джеймс побив видатне досягнення Кобі Браянта 894
10:28 Пряма трансляція Гарсія - Кемпбелл: онлайн-трансляція титульного бою WBC. LIVE 1467
10:26 Футбол Прокуратура наклала арешт на стадіон Ювілейний у Сумах 1039
10:09 Бокс Ломаченко: Девіс не зможе нокаутувати Лопеса 2225
10:02 Блог Легенда №1. Олександру Шовковському - 46! 2984
09:55 Футбол Помер автор першого гола в історії ПСЖ 1196
09:40 Бокс Лопес визнаний бійцем року 1417

Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу

Сьогодні 11:55 733 0
Шемпп і Фрацшер замінять Реєса і Кюна
Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу
#Обергоф

Джерело - sport.ua.

Тренерський штаб збірної Німеччини визначився зі складом на п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Чоловіки: Сімон Шемпп, Лукас Фрацшер, Бенедикт Долль, Ерік Лессер, Філіп Горн і Арнд Пайффер.

У порівнянні з етапами Кубка світу в Гогфільцені в складі відбулося дві зміни: Сімон Шемпп і Лукас Фрацшер потрапили в основу, Роман Реєс і Йоханнес Кюн пропустять етапи в Обергофі.

П'ятий і шостий етапи Кубка світу пройдуть в німецькому Обергофі 8-10 і 13-17 січня.

Раніше, став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу.

Коментарі ()