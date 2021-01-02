Німеччина оголосила склад на п'ятий етап Кубка світу

Шемпп і Фрацшер замінять Реєса і Кюна

Тренерський штаб збірної Німеччини визначився зі складом на п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Чоловіки: Сімон Шемпп, Лукас Фрацшер, Бенедикт Долль, Ерік Лессер, Філіп Горн і Арнд Пайффер.

У порівнянні з етапами Кубка світу в Гогфільцені в складі відбулося дві зміни: Сімон Шемпп і Лукас Фрацшер потрапили в основу, Роман Реєс і Йоханнес Кюн пропустять етапи в Обергофі.

П'ятий і шостий етапи Кубка світу пройдуть в німецькому Обергофі 8-10 і 13-17 січня.

Раніше, став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу.