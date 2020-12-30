Вихначився склад збірної України на перші етапи Кубка IBU

Став відомий склад збірної України з біатлону на етапи Кубка IBU

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом біатлоністів на перші етапи Кубка IBU сезону 2020/21.

Про це повідомляє XSport.

Склад української команди був сформований за результатами особистих гонок на чемпіонаті України. У заявку потрапили 5 чоловіків та 7 жінок.

Також до складу збірної на етапи Кубка IBU приєднається один біатлоніст та одна біатлоністка з команди "А". Це трапиться після перших стартів в Обергофі.

Склад збірної України на перші етапи Кубка IBU:

Чоловіки: Андрій Доценко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Денис Насико, Сергій Телень

Жінки: Ірина Петренко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Христина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлія Городна

Раніше, став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу.