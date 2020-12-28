Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбувся перший етап Різдвяної гонки - мас-старт.
Участь у ній брали 10 пар. Україну у мас-старті представляли Віта Семеренко і Дмитро Підручний, які зайняли п'яте місце
Різдвяна гонка (World Team Challenge).
Рупольдинг, Німеччина
28 грудня
1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) (3) 33:15,3
2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) (4) +18,2
3. Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) (8) +50,2
4. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) (9) +1: 09,1
5. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) (6) +1:17,1
6. Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина) (9) +1:19,7
7. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) (8) +1:45,6
8. Динара Алімбековой / Антон Смольський (Білорусь) (7) +1:50,1
9. Елізабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (Швеція) (9) +2:26,0
10. Лена Хеккі / Себастьян Сталдер (Швейцарія) (10) +3:38,9