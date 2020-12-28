Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки

Українці прийшли п’ятими на Різдвяній гонці

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбувся перший етап Різдвяної гонки - мас-старт.

Участь у ній брали 10 пар. Україну у мас-старті представляли Віта Семеренко і Дмитро Підручний, які зайняли п'яте місце

Різдвяна гонка (World Team Challenge).

Рупольдинг, Німеччина

28 грудня

1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) (3) 33:15,3

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) (4) +18,2

3. Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) (8) +50,2

4. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) (9) +1: 09,1

5. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) (6) +1:17,1

6. Деніз Геррманн / Бенедикт Долль (Німеччина) (9) +1:19,7

7. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) (8) +1:45,6

8. Динара Алімбековой / Антон Смольський (Білорусь) (7) +1:50,1

9. Елізабет Хогберг / Торстейн Стенерсен (Швеція) (9) +2:26,0

10. Лена Хеккі / Себастьян Сталдер (Швейцарія) (10) +3:38,9