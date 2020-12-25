Санітра: У дівчат потенціал уже не такий, як кілька років тому

Тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра відреагував на критику уболівальників щодо його підопічних.

Про це розповів сам тренер.

"Багато людей критикує дівчат, але скажу, що вони максимум роблять на тренуваннях для того, щоб бути готовими. Треба розуміти, що потенціал уже не такий, як кілька років тому, але вони можуть добре приготуватися до кількох стартів у сезоні.

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Хочу попросити і у тих, хто критично говорить про їх рівень, щоб мали розуміння: вони не можуть в кожному старті показати максимум, як це було кілька років тому. Упевнений, що до чемпіонату світу матимемо серйозну команду в жінок", - розповів Санітра.