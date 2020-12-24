 Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України

Сьогодні 18:41 686 0
Третє золото українки в 2020 році
Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України
#Бєлкіна

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України з біатлону у Буковелі відбувся жіночий мас-старт.

Надія Бєлкіна в першій половині мас-старту на стрільбі лежачи заробила чотири штрафних кола, але після екватора гонки їй рівних не було - незважаючи на пориви вітру, Бєлкіна на стійках закрила 10 мішеней і виграла мас-старт з 40-секундним відривом від найближчої переслідувачки.

Бєлкіна в третій раз на рік стала чемпіонкою України. У вересні Надія виграла мас-старт з літнього біатлону, а в Буковелі крім мас-старту була першою в гонці переслідування.

Чемпіонат України
Жінки
24 грудня, мас-старт

1. Надія Бєлкіна (2+2+0+0) 41: 54,6

2. Христина Дмитренко (0+2+0+0) +40,7

3. Анастасія Рассказова (1+0+0+2) +44,8

Раніше, Тищенко виграв мас-старт та став триразовим чемпіоном України.

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