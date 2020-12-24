Санітра назвав критерії потрапляння у команду А

Біатлоністам необхідно демонструвати стабільність, щоб потрапити з команди Б в команду А.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Неодноразово казав: закритих дверей у команду "А" немає. Ми прекрасно знаємо, на якому рівні треба пробігти на Кубку IBU, щоб спортсмен міг добре виступити на Кубку світу. Я не хочу робити такі кроки, як рік чи кілька років тому - спортсменка добре пробігли один старт на Кубку IBU, викликали її на Кубок світу, у першій гонці не відібралася в переслідування, відправили назад на Кубок IBU. Потрібна стабільність.

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Якщо в когось буде такий результат, який допоможе нам на Кубку світу - я непроти, щоб забрати того спортсмена в основну команду", - розповів Санітра.