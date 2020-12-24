Тищенко та Лесюк приєднаються до збірної України

Біатлоністи Артем Тищенко та Тарас Лесюк поповнили склад збірної України.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"До чоловічої команди приєднаються Артем Тищенко та Тарас Лесюк - вони виїжджатимуть з України десь 3-4 січня, на Кубок світу в Обергоф, там матимуть змогу пробігти спринт. Будемо чекати на них - треба, щоб хлопці допомогли, бо вп'ятьох пробігти увесь сезон та приготуватися до чемпіонату світу - складно.

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Радий, що Тищенко повернеться в команду: минулого року він був хорошим в одиночних змішаних естафетах, буду дивитися на його рівень. У Тараса Лесюка був складний період, фактично провів одне тренування перед стартом чемпіонату України, гвинтівку йому привезли за кілька годин до старту, але він впорався у цих умовах", - розповів Санітра.