Блашко: Нуль на стрільбі дає привід для оптимізму

Українська біатлоністка Дар’я Блашко підсумувала спринт в австрійському Гохфільцені, в якому вона зайняла 24-е місце.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Як мені здавалося під час гонки, бігла я дуже гідно. Що стосується стрільби, знову дещо не впоралася зі швидкістю. Хоча в цілому - впоралася, і нуль дає привід для оптимізму. Але в підсумку програш за часом вийшов майже таким же, як в Контіолахті.

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А щільність результатів у порівнянні з попередніми етапами збільшилася: якщо в попередньому спринті, поступившись 1:21, я була 18-й, то сьогодні з програшем 1:05 - тільки 24-я. Відповідно, потрібно боротися за кожну секунду.

При ранньому стартовому номері проходить менше часу між пристрілкою і стартом. І в цьому плані простіше, ніж в пізніх групах, коли постійно остигаєш, розминати, і довше часу доводиться тримати себе в тонусі.

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А що стосується умов в гонці, мені здається, сьогодні особливої ​​різниці для стартових груп не було. Траса була жорсткою і сильно не розбивалася.

Багато часу на рубежі? Перестраховувалася сама. Я розумію, що проблема існує, і з цією проблемою можу впоратися тільки я сама. Більше ніхто, крім мене, її не вирішить. І це, скажімо так, більше розмова з самим собою", - розповіла Блашко.