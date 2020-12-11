 Смотреть онлайн - Биатлон. КМ. Мужчины, спринт 10 км. Хохфильцен 11.12.2020 | Біатлон | Champion.com.ua
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Чоловічий спринт 10 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

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Чоловічий спринт 10 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE
Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

11 грудня в рамках 3 етапу Кубку світу в Гохфільцені відбудеться чоловічий спринт на дистанції 10 км. Початок гонки о 15:20 за київським часом. Збірну України представлятимуть 5 спортсменів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гонки.

У загальному заліку Кубку світу найвища позиція (28) серед наших біатлоністів у Артема Прими, який на попередніх етапах здобув 50 залікових балів.

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