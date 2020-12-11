Чоловічий спринт 10 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

11 грудня в рамках 3 етапу Кубку світу в Гохфільцені відбудеться чоловічий спринт на дистанції 10 км. Початок гонки о 15:20 за київським часом. Збірну України представлятимуть 5 спортсменів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гонки.

У загальному заліку Кубку світу найвища позиція (28) серед наших біатлоністів у Артема Прими, який на попередніх етапах здобув 50 залікових балів.