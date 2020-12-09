Став відомий повний список учасників Різдвяної гонки-2020

Джерело - sport.ua.
У Biathlon World Team Challenge, також відомої як Різдвяній гонці, візьме участь 9 пар.
Про це повідомляє пресслужба змагань.
Склад учасників гонки:
Деніз Германн/Бенедікт Долль (Німеччина)
Франциска Пройсс/Сімон Шемп (Німеччина)
Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія)
Маркета Давідова/Міхал Крчмар (Чехія)
Ліза Тереза Гаузер/Юліан Ебергард (Австрія)
Євгенія Павлова/Матвій Елісєев (Росія)
Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна)
Елізабет Еберг/Торстейн Стенерсон (Швеція)
Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь)
Різдвяна гонка-2020 відбудеться у понеділок, 28 грудня в німецькому Рупольдінгу замість традиційного місця проведення - футбольного стадіону в Гельзенкірхені.
Нагадаємо, російська біатлоністка зізналася у вживанні допінгу.