Став відомий повний список учасників Різдвяної гонки-2020

У гонці візьмуть участь Віта Семеренко та Дмитро Підручний

У Biathlon World Team Challenge, також відомої як Різдвяній гонці, візьме участь 9 пар.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

Склад учасників гонки:

Деніз Германн/Бенедікт Долль (Німеччина)

Франциска Пройсс/Сімон Шемп (Німеччина)

Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія)

Маркета Давідова/Міхал Крчмар (Чехія)

Ліза Тереза ​​Гаузер/Юліан Ебергард (Австрія)

Євгенія Павлова/Матвій Елісєев (Росія)

Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна)

Елізабет Еберг/Торстейн Стенерсон (Швеція)

Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь)

Різдвяна гонка-2020 відбудеться у понеділок, 28 грудня в німецькому Рупольдінгу замість традиційного місця проведення - футбольного стадіону в Гельзенкірхені.

Нагадаємо, російська біатлоністка зізналася у вживанні допінгу.